Cerita Aurelie Moeremans Soal Kehamilan dan Terapi Gegar Otak
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans tengah mengandung calon buah hatinya dengan sang suami, Tyler Bigenho.
Pemain film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 itu mengungkapkan usia kehamilannya sudah memasuki 13 minggu. Lalu bagaimana kondisinya?
"Kondisi aku baik-baik saja, semenjak hamil malah lagi nulis buku pertama nih," ujar Aurelie Moeremans saat dihubungi awak media.
Aurelie mengaku tak banyak aktivitas yang dilakukannya selama masa kehamilannya ini.
Tak hanya fokus dengan kehamilannya, Aurelie juga konsen kepada kesehatannya.
Pasalnya, wanita 32 tahun itu sempat mengalami kecelakaan mobil di Amerika Serikat pada Januari 2025.
"Enggak banyak sih (aktivitasnya), aku banyak di rumah sambil kadang-kadang masih terapi untuk concussions (gegar otak) aku," ucap Aurelie Moeremans.
Dia mengungkapkan masih ada efek yang dirasakannya akibat kecelakaan yang sempat dialaminya itu.
Aktris Aurelie Moeremans tengah mengandung calon buah hatinya dengan sang suami, Tyler Bigenho.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menolak Masuk Partai Politik, Aurelie Moeremans Ungkap Alasannya
- Aurelie Moeremans Ternyata Pernah Ditawari Masuk Partai Politik, Begini Kronologinya
- Aurelie Moeremans Akhirnya Gelar Resepsi Pernikahan di Amerika Serikat
- Aurelie Moeremans Sampaikan Kondisi Sang Suami Setelah Mengalami Kecelakaan
- Kecelakaan di Amerika Serikat, Aurelie Moeremans Mengalami Gegar Otak
- 3 Berita Artis Terheboh, Aurelie Kecelakaan, Agnez Mo Absen di Pemakaman Kakak Ipar