Cerita Beberapa ASN Pulang Kampung 1 Kali dalam Satu Tahun, Kini Enggak Begitu Lagi

jpnn.com - JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menerapkan kebijakan pemindahan pegawai untuk mendekatkan lokasi penugasan dengan keluarga.

Kebijakan yang diinisiasi Prof Zudan ini dalam rangka mendorong pengelolaan ASN yang memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga (work-life balance). Program ini juga menjadi bagian dari 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN.

Menurut Prof Zudan, kondisi keluarga dan lingkungan kerja yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta produktivitas pegawai tanpa mengesampingkan kebutuhan organisasi.

Terhitung hingga Oktober 2026, terdapat 101 pegawai BKN yang sudah dipindahkan ke unit kerja BKN Pusat, Regional, hingga UPT BKN.

Melalui kebijakan ini, pegawai yang sebelumnya bertugas jauh dari keluarga mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih dekat dengan orang tua, pasangan, maupun anak.

Dampak positif kebijakan ini diapresiasi dan disambut baik oleh para pegawai yang merasakan langsung manfaatnya.

Antara lain Muhammad Basori yang sebelumnya bertugas di Kantor Regional XIV BKN Papua di Manokwari selama tujuh hingga delapan tahun.

Kini, ia mendapatkan penempatan di Kantor Regional II BKN Surabaya.