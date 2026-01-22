Cerita Beby Salsabila Soal Film Tolong Saya! (Dowajuseyo)

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Heart Pictures merilis film berjudul Tolong Saya! (Dowajuseyo).

Film tersebut ternyata diangkat dari pengalaman nyata Beby Salsabila Mulyono, mahasiswi asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Korea Selatan.

Beby Salsabila Mulyono lantas menceritakan mengenai kisah yang menjadi pondasi utama film tersebut.

"Aku pemilik cerita aslinya. Jadi, memang ini tuh ceritanya diangkat dari true story yang kami komersialisasikan," ujar Beby Salsabila Mulyono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Peristiwa mistis itu terjadi pada musim Panas, Juli 2023 ketika dirinya tengah belajar di sebuah study kafe di Korea.

Saat itu, dia mengaku melihat sosok perempuan hamil yang berjalan mondar-mandir. Namun, tak ada satu pun pengunjung lain yang menyadari keberadaan perempuan tersebut.

Dia yang tengah belajar bersama temannya itu lantas menanyakan soal sosok hantu yang kemudian dikenal sebagai Minyeong tersebut.

"Aku tanya artinya kayak, 'Lu lihat enggak orang itu?'. Temanku bilang dia enggak lihat sama sekali," kata Beby.