Cerita Danilla Riyadi Tampil di Soundrenaline 2026 M Bloc
jpnn.com, JAKARTA - Musisi Danilla Riyadi mengungkapkan rasa nyamannya ketika tampil di panggung Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.
Walaupun kapasitas penontonnya tak banyak, dia justru merasakan keintiman yang lebih mendalam.
"Sebenarnya vibesnya nyaman-nyaman saja karena dekat, terus kayak apa ya mungkin terasa kalau di aku pribadi terasa homey kali ya," ujar Danilla Riyadi di M Bloc, Jakarta Selatan, Minggu (19/7) malam.
"Terus mungkin lebih intim karena jadi kayak ngumpulnya tuh enggak yang jaraknya jauh-jauh banget lah," imbuhnya.
Penyanyi 36 tahun itu sendiri mengakui dirinya memang suka tampil di festival musik dengan skala penonton yang intimate.
Konsep manggung intimate juga memudahkan dirinya ketika harus berinteraksi dengan para penonton.
Dia pun merasa tak memiliki batasan untuk membicarakan apa saja di atas panggung.
"Gua suka yang intimate sih, bebas ngoceh apaan saja. (Termasuk kalau tadi salah lirik dimaafkan ya?) Iya," kata Danilla.
Musisi Danilla Riyadi mengungkapkan rasa nyamannya ketika tampil di panggung Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sal Priadi Guncang Panggung Soundrenaline 2026, Bawakan Lagu dari Album Pertama
- Aksi Seru Herjunot Ali Nge-DJ, Meriahkan Soundrenaline 2026
- The Lab Soundrenaline 2026 Buka Akses Musisi Lokal ke Industri Musik Global
- Supermusic Superstar Intimate Session 2024 Bakal Digelar, Danilla Riyadi Bakal jadi Guest Star
- Rayakan Ulang Tahun Danilla, Lawless Donuts Hadirkan Promo Spesial
- Danilla Ungkap Cerita di Balik Sarwa