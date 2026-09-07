Cerita Denny Sumargo Setelah Jadwal Penerbangan Dibatalkan Akibat Erupsi Anak Krakatau

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus kreator konten Denny Sumargo turut merasakan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Jadwal penerbangan pesawat yang seharusnya ditumpangi dari Surabaya menuju Jakarta dibatalkan sehingga dirinya terkendala kembali ke ibu kota.

Hal tersebut disampaikan Denny Sumargo melalui video yang diunggah melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam video, dia mengatakan dirinya masih berada di Surabaya setelah jadwal penerbangan dibatalkan akibat dampak erupsi.

“Penerbangan gue di-cancel dan posisi gue sekarang di Surabaya dan tidak bisa pulang ke Jakarta karena semua penerbangan ditutup kayaknya, dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” kata Denny Sumargo, Minggu (6/9).

Mantan atlet basket itu kemudian mengingatkan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, agar tidak menganggap sepele kondisi tersebut.

Menurutnya, abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama pernapasan dan mata.

Denny Sumargo pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.