Cerita di Balik Keterlibatan For Revenge Isi OST Film Spider-Man: Brand New Day

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, For Revenge mempersembahkan 'I Miss You Every Brand New Day', sebuah original song untuk film Spider-Man: Brand New Day.

Kolaborasi ini berawal dari tawaran Sony Music dan Sony Pictures, yang melihat karya-karya For Revenge sejalan dengan emosi cerita dalam film tersebut.

Bagi For Revenge, kesempatan ini menjadi sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif yang istimewa.

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Untuk pertama kalinya, For Revenge menulis karya yang tidak hanya berangkat dari pengalaman personal, tetapi juga dari perjalanan emosional Peter Parker.

"Buat kami, ini sebuah kehormatan. Enggak pernah membayangkan For Revenge bisa diberi kesempatan untuk menulis karya based on salah satu franchise film terbesar di dunia," ungkap vokalis For Revenge, Boniex.

For Revenge juga mengaku harus menyelami sudut pandang yang berbeda dalam proses penciptaan lagu I Miss You Every Brand New Day.

"Biasanya kami membuat karya berdasarkan apa yang kami alami. Kali ini harus menyatu dengan apa yang dirasakan Peter Parker di film tersebut. Sebagai fanboy Spider-Man, sekali lagi, ini sebuah kebanggaan, untuk menggali sisi emosional seorang Peter Parker," lanjutnya.

I Miss You Every Brand New Day membawa identitas emosional For Revenge ke dalam semesta Spider-Man: Brand New Day.