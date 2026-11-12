Cerita di Balik Rekor Dunia Giti Tire dan Yangwang U9 Xtreme

jpnn.com, JAKARTA - Di atas aspal lurus ruas tol E11 Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 1 November 2026 menjadi saksi runtuhnya sebuah batas psikologis baru di dunia otomotif.

Dalam hitungan detik, sebuah hypercar listrik melesat membelah udara, meninggalkan angka fantastis di layar pencatat waktu: 503,17 km/jam.

Kecepatan itu bukan sekadar angka di atas kertas. Pada laju setengah ribu kilometer per jam, sebuah mobil melaju nyaris 140 meter dalam satu kedipan mata.

Sedikit saja karet ban kehilangan traksi atau gagal menahan tekanan gaya sentrifugal, risikonya bukan lagi gagal mencetak rekor, melainkan malapetaka.

Di titik ekstrem itulah, Giti Tire membuktikan taringnya. Melalui ban ultra-high-performance GitiSport e.GTR2 Pro.

Giti sukses mengawal hypercar listrik Yangwang U9 Xtreme (U9X)—merek premium di bawah naungan BYD—menorehkan sejarah baru.

Pencapaian ini langsung diganjar pengakuan bergengsi dari Guinness World Records.

Tidak tanggung-tanggung, Yangwang U9 Xtreme menyabet dua gelar sekaligus: kecepatan tertinggi untuk mobil produksi massal serta mobil listrik produksi massal (Highest Speed Achieved by a Production Car & Electric Production Car in a Single-Direction Run).