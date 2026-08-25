menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Cerita Donny Damara Soal Munafik: Melawan Iblis

Cerita Donny Damara Soal Munafik: Melawan Iblis

Cerita Donny Damara Soal Munafik: Melawan Iblis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Donny Damara saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin (24/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Donny Damara mengungkap tantangan yang dihadapi saat memerankan karakter Haji Mansyur dalam film Munafik: Melawan Iblis.

Dalam film horor tersebut, Haji Mansyur merupakan ayah dari Fitri, seorang perempuan yang mengalami gangguan misterius dan membutuhkan bantuan Ustaz Adam.

Donny Damara mengatakan karakter Haji Mansyur bukan sosok yang mudah diperankan.

Baca Juga:

Menurutnya, tantangan terbesar yakni menggambarkan karakter yang memiliki sisi berbeda dari apa yang ditampilkannya kepada orang lain.

“Menurut saya, enggak gampang menjadi orang miring tapi pura-pura lurus. Atau orang kiri yang paling kanan, itu juga yang paling susah menurut saya,” kata Donny Damara saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Demi mendalami karakter tersebut, pria berusia 59 tahun itu menjalani sejumlah proses persiapan, mulai dari workshop, reading, hingga mendapat pendampingan dari coach.

Baca Juga:

Donny Damara juga menyebut arahan Guntur Soeharjanto sebagai sutradara turut membantunya membentuk karakter Haji Mansyur sesuai dengan kebutuhan cerita.

“Tapi berkat, ya seperti tadi teman-teman bilang, kami ada workshop, ada reading, ada coach, lalu kami juga dibimbing oleh nakhoda kami, Mas Guntur, sehingga jadilah Mansyur seperti yang teman-teman lihat di sini,” ujarnya.

Aktor Donny Damara mengungkap tantangan yang dihadapi saat memerankan karakter Haji Mansyur dalam film Munafik: Melawan Iblis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI