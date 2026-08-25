Cerita Donny Damara Soal Munafik: Melawan Iblis

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Donny Damara mengungkap tantangan yang dihadapi saat memerankan karakter Haji Mansyur dalam film Munafik: Melawan Iblis.

Dalam film horor tersebut, Haji Mansyur merupakan ayah dari Fitri, seorang perempuan yang mengalami gangguan misterius dan membutuhkan bantuan Ustaz Adam.

Donny Damara mengatakan karakter Haji Mansyur bukan sosok yang mudah diperankan.

Menurutnya, tantangan terbesar yakni menggambarkan karakter yang memiliki sisi berbeda dari apa yang ditampilkannya kepada orang lain.

“Menurut saya, enggak gampang menjadi orang miring tapi pura-pura lurus. Atau orang kiri yang paling kanan, itu juga yang paling susah menurut saya,” kata Donny Damara saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Demi mendalami karakter tersebut, pria berusia 59 tahun itu menjalani sejumlah proses persiapan, mulai dari workshop, reading, hingga mendapat pendampingan dari coach.

Donny Damara juga menyebut arahan Guntur Soeharjanto sebagai sutradara turut membantunya membentuk karakter Haji Mansyur sesuai dengan kebutuhan cerita.

“Tapi berkat, ya seperti tadi teman-teman bilang, kami ada workshop, ada reading, ada coach, lalu kami juga dibimbing oleh nakhoda kami, Mas Guntur, sehingga jadilah Mansyur seperti yang teman-teman lihat di sini,” ujarnya.