menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin

Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin

Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jorge Martin dan Aprilia. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Aprilia Racing nyaris kehilangan salah satu aset terbesarnya di MotoGP 2025, Jorge Martin.

Rider asal Spanyol itu sempat absen panjang akibat cedera, ternyata hampir saja berpaling ke Honda di tengah musim.

Namun, langkah tegas CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menjadi kunci bertahannya sang juara dunia bersama pabrikan Noale.

Baca Juga:

Rumor hengkangnya Martin sempat menguat ketika manajernya, Albert Valera, membuka pembicaraan dengan Rivola.

Honda disebut sangat serius dan mengajukan tawaran menggiurkan untuk memboyong Martin.

Rivola tak menampik kabar tersebut. Dia mengaku langsung bereaksi keras ketika mendengar rencana itu.

Baca Juga:

Baginya, absennya Martin karena cedera bukan alasan untuk melepas pembalap yang sudah menjadi bagian penting proyek Aprilia.

Situasi makin rumit karena Martin sendiri sempat menyatakan keinginan pergi pada akhir musim 2025.

Aprilia Racing nyaris kehilangan salah satu aset terbesarnya di MotoGP 2025, Jorge Martin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI