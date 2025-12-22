Cerita Emosional Saat Bos Aprilia Tak Rela Melepas Jorge Martin

jpnn.com - Aprilia Racing nyaris kehilangan salah satu aset terbesarnya di MotoGP 2025, Jorge Martin.

Rider asal Spanyol itu sempat absen panjang akibat cedera, ternyata hampir saja berpaling ke Honda di tengah musim.

Namun, langkah tegas CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menjadi kunci bertahannya sang juara dunia bersama pabrikan Noale.

Rumor hengkangnya Martin sempat menguat ketika manajernya, Albert Valera, membuka pembicaraan dengan Rivola.

Honda disebut sangat serius dan mengajukan tawaran menggiurkan untuk memboyong Martin.

Rivola tak menampik kabar tersebut. Dia mengaku langsung bereaksi keras ketika mendengar rencana itu.

Baginya, absennya Martin karena cedera bukan alasan untuk melepas pembalap yang sudah menjadi bagian penting proyek Aprilia.

Situasi makin rumit karena Martin sendiri sempat menyatakan keinginan pergi pada akhir musim 2025.