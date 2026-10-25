Cerita Erika Carlina Soal Bagi Waktu Hingga Tumbuh Kembang si Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina membagikan cerita seputar putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil.

Di tengah kesibukannya sebagai seorang selebritas, Erika Carlina tetap memberikan perhatian penuh untuk si kecil.

Menyeimbangkan waktu antara pekerjaan yang padat, dan tumbuh kembang sang buah hati ternyata disiasati pemain film Pabrik Gula itu dengan selalu melibatkan putranya di setiap kesempatan, termasuk mengajaknya ke lokasi syuting.

"Cara bagi waktunya? Kayaknya dari kecil karena Andrew selalu ikut sama aku ya, kayak dari umur umur 4 bulan, 5 bulan dia sudah mulai ikut syuting," ujar Erika Carlina di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (24/10).

Siapa sangka hal itu ternyata membuat sang buah hati terbiasa bertemu dengan banyak orang.

Di usianya yang baru satu tahun dua bulan, Enduw sapaannya, bahkan sudah bisa menyapa para penggemar layaknya sang ibu.

Menurut Erika, itu karena sang putra kerap melihat interaksinya dengan para penggemar.

"Jadi kegiatan aku secara enggak langsung Andrew ikut juga. Makanya tadi kenapa dia sudah bisa fan service, mungkin ngelihat mamanya sudah kayak bisa, 'Hai guys', begitu," tuturnya.