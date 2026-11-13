Cerita Faradilla dan Ryana Dea Mencari Susu yang Nyaman di Perut Si Kecil
jpnn.com, JAKARTA - Menjadi ibu di era sekarang bukan perkara mudah. Ada banyak kekhawatiran yang sering kali muncul, mulai dari drama Gerakan Tutup Mulut (GTM) hingga urusan pencernaan anak yang sensitif.
Bagi para ibu muda, khususnya generasi Z yang kini memasuki fase motherhood, memilih susu formula pertumbuhan tak lagi sekadar ikut-ikutan merek populer.
Mereka jauh lebih kritis, teliti membaca label komposisi, dan tak ragu berbagi real talk soal cocok atau tidaknya sebuah produk di perut si kecil.
Obrolan jujur semacam itulah yang mengemuka dalam kampanye 60 Days Grow With AceKid.
Lewat ruang tersebut, sejumlah ibu muda membagikan pengalaman jatuh bangun mereka mencari asupan yang tepat, termasuk aktris Faradilla Yoshi.
Faradilla mengaku sempat dibuat cemas ketika anaknya mengalami sembelit saat mengonsumsi susu formula sebelumnya.
Baginya, kenyamanan perut anak adalah prioritas yang tak bisa ditawar.
"Setelah mencoba AceKid, saya merasa pola BAB-nya lebih teratur dan kesehariannya juga lebih nyaman. Anak juga belakangan lebih jarang sakit," cerita Faradilla.
Bagi para ibu muda, khususnya generasi Z yang kini memasuki fase motherhood, memilih susu formula pertumbuhan tak lagi sekadar ikut-ikutan merek populer.
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