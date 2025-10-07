menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Cerita Gilbert sebagai Duta Mobile JKN, Bantu Pasien Akses Layanan Kesehatan Lebih Cepat

Cerita Gilbert sebagai Duta Mobile JKN, Bantu Pasien Akses Layanan Kesehatan Lebih Cepat

Cerita Gilbert sebagai Duta Mobile JKN, Bantu Pasien Akses Layanan Kesehatan Lebih Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gilbert Yesaya Haninuna (23) sebagai Duta Mobile JKN dari Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang. Foto: Dokumentasi BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan bersama dengan fasilitas kesehatan terus berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

Terbukti dengan banyaknya inovasi yang sudah diluncurkan BPJS Kesehatan untuk memberikan kenyamanan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN yang menawarkan banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga:

Salah satu kolaborasi yang sedang berjalan dengan baik dengan rumah sakit, yaitu hadirnya Duta Mobile JKN.

Duta Mobile JKN berasal dari internal rumah sakit dengan salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada peserta JKN dalam memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN.

Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada peserta JKN tentang cara registrasi, fitur-fitur serta cara memanfaatkan berbagai layanan di Aplikasi Mobile JKN, seperti pendaftaran antrean online dan pengecekan status kepesertaan.

Baca Juga:

Begitulah yang dijalankan Gilbert Yesaya Haninuna (23) sebagai Duta Mobile JKN dari Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang.

Dia setiap hari membantu pasien untuk memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN, dengan harapan pelayanan semakin baik dan lancar serta pasien dapat dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.

Simak cerita Gilbert Yesaya Haninuna (23) yang setiap hari membantu pasien memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI