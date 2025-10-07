Cerita Gilbert sebagai Duta Mobile JKN, Bantu Pasien Akses Layanan Kesehatan Lebih Cepat
jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan bersama dengan fasilitas kesehatan terus berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.
Terbukti dengan banyaknya inovasi yang sudah diluncurkan BPJS Kesehatan untuk memberikan kenyamanan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN yang menawarkan banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu kolaborasi yang sedang berjalan dengan baik dengan rumah sakit, yaitu hadirnya Duta Mobile JKN.
Duta Mobile JKN berasal dari internal rumah sakit dengan salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada peserta JKN dalam memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN.
Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada peserta JKN tentang cara registrasi, fitur-fitur serta cara memanfaatkan berbagai layanan di Aplikasi Mobile JKN, seperti pendaftaran antrean online dan pengecekan status kepesertaan.
Begitulah yang dijalankan Gilbert Yesaya Haninuna (23) sebagai Duta Mobile JKN dari Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang.
Dia setiap hari membantu pasien untuk memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN, dengan harapan pelayanan semakin baik dan lancar serta pasien dapat dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.
Simak cerita Gilbert Yesaya Haninuna (23) yang setiap hari membantu pasien memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sering Tidak Terdeteksi, Kanker Ovarium Jadi Tantangan Bagi Perempuan
- Berkat Dukungan Ekosistem Digital Telkom, UMKM Pekalongan Tembus Pasar Global
- Selamat, Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Asian Experience Awards 2025
- Peruri Perkuat Komitmen Hijau di Forum inFUSE Executive Workshop
- LAN Dorong Digitalisasi Koperasi Merah Putih Bersama Lintas Sektor
- Siap-siap! Pegadaian Bakal Kenalkan Aplikasi Generasi Terbaru