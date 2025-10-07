Cerita Gilbert sebagai Duta Mobile JKN, Bantu Pasien Akses Layanan Kesehatan Lebih Cepat

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan bersama dengan fasilitas kesehatan terus berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

Terbukti dengan banyaknya inovasi yang sudah diluncurkan BPJS Kesehatan untuk memberikan kenyamanan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN yang menawarkan banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kemudahan pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu kolaborasi yang sedang berjalan dengan baik dengan rumah sakit, yaitu hadirnya Duta Mobile JKN.

Duta Mobile JKN berasal dari internal rumah sakit dengan salah satu tugasnya adalah memberikan edukasi kepada peserta JKN dalam memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN.

Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada peserta JKN tentang cara registrasi, fitur-fitur serta cara memanfaatkan berbagai layanan di Aplikasi Mobile JKN, seperti pendaftaran antrean online dan pengecekan status kepesertaan.

Begitulah yang dijalankan Gilbert Yesaya Haninuna (23) sebagai Duta Mobile JKN dari Rumah Sakit St. Carolus Borromeus Kupang.

Dia setiap hari membantu pasien untuk memahami penggunaan aplikasi Mobile JKN, dengan harapan pelayanan semakin baik dan lancar serta pasien dapat dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit.