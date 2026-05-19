Cerita Gustavo Almeida di Balik Dua Menit yang Mengubah Nasib Persija Jakarta

Striker Persija Jakarta Gustavo Almeida. Foto: Persija.

jpnn.com - Gustavo Almeida tampil sebagai pembeda saat Persija Jakarta menumbangkan Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel Persik vs Persija di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5/2026), berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan tim tamu.

Pada laga ini, striker Persija Gustavo Almeida baru turun di babak kedua, tepatnya menit ke-55.

Keputusan Pelatih Persija Mauricio Souza memasukkan striker asal Brasil itu menjadi titik balik permainan Macan Kemayoran.

Dalam waktu singkat, Gustavo menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Dia mencetak brace hanya dalam tempo dua menit.

Mantan pemain Arema FC itu mencatakan namanya di papan skor pada menit ke-64 dan 66'. Gol tersebut langsung mengubah jalannya pertandingan dan memastikan Persija pulang dengan tiga poin.

Performa impresif itu membuat Gustavo dinobatkan sebagai man of the match. Meski demikian, dia menegaskan bahwa kemenangan tim tidak diraih dengan mudah.

"Pertandingan berjalan cukup sulit sejak awal, ditambah cuaca yang panas. Persik juga tampil kuat di kandang mereka," ucapnya.

