jpnn.com, JAKARTA - Pria berinisial RS (46) ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di dalam kamar di rumahnya di Jalan Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).

Ibu RS, NS mengaku tidak menyangka anaknya tewas dengan cara tragis.

"Di dapur saya, enggak tengok dia, paling tidur dia, pikiran saya begitu. Saya masuknya dari pintu pagar, langsung menyerong, Enggak lewat pintu samping. Terus ke dapur, masak, takut terlambat dia makan," kata Ibu NS saat ditemui di rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis.

NS mengatakan sebelum mengetahui kejadian tersebut, dia sempat masuk ke rumah melalui pintu pagar dan langsung menuju dapur.

Saat itu, NS mengaku tidak melihat keberadaan RS dan sempat berpikir anaknya sedang tidur di dalam kamar seperti biasanya.

"Saya di dapur, tidak tengok dia. Paling tidur dia, pikiran saya begitu," ujar NS.

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Selain itu, NS mengungkapkan hubungan antara RS dan kakaknya yang berinisial A terkadang ada perselisihan. Namun, menurut NS, kedua anaknya tersebut tidak sering bertengkar.

Salah satu perselisihan yang pernah terjadi berkaitan dengan persoalan keluarga, termasuk ketika RS pulang dari Padang.