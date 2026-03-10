Cerita Ibunda Vidi Aldiano Sebelum Sang Putra Meninggal Dunia
jpnn.com - Ibu mendiang Vidi Aldiano, Besbarini menceritakan detik-detik terakhir sebelum kepergian putranya.
Hal itu diungkapkan oleh Besbarini saat berziarah bersama sang suami, Harry Kiss, ke makam buah hatinya tersebut di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (9/3).
Menurutnya, putranya itu mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Adapun Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.
"Alhamdulillah tenang, semuanya tenang dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan," ujar Besbarini kepada awak media.
"Dan kami semua sudah kumpul, karena kami kumpul semuanya Vidi berangkat pada yang Kuasa," sambungnya.
Dia mengatakan bahwa konrisi pelantun Nuansa Bening itu menurun perlahan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya.
Itu disebabkan oleh penyakit kanker yang sudah beberapa tahun terakhir diidapnya.
"Pelan-pelan saja dia drop. Ya dari penyakitnya saja kan, yang membikin dia harus pergi ke tempat yang lebih tenang," ucap Besbarini.
