Cerita Iksan Maulana, Sekolah Rakyat Jadi Rumah Kedua Bagi si Bocah Piatu dari Brebes

jpnn.com, BREBES - Jarum jam baru menunjuk angka sembilan, namun cuaca pagi itu terasa begitu terik.

Di tengah panasnya mentari, kaki kecil M. Iksan Maulana melangkah ringan dari asrama putra tempatnya tinggal bersama teman-temannya menuju guest house Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Brebes, Jawa Tengah, yang berjarak sekitar dua ratusan meter.

Siswa kelas 1 SD tersebut tersenyum malu-malu sembari menyodorkan tangan saat memperkenalkan diri.

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“Iksan,” sebutnya singkat.

Sebagaimana bocah delapan tahun seusianya, Iksan lebih banyak mondar mandir mencicipi kudapan yang tersaji di meja dan bermain.

Dia pun reflek melepas sepatu karena merasa panas kakinya.

Mengawali cerita, sang wali asuh, Lintang Bagus Prayogi, menyebut kondisi Iksan saat ini jauh berbeda dengan saat pertama kali masuk Sekolah Rakyat.

Malam-malam pertama di asrama Sekolah Rakyat bukanlah perkara mudah bagi Iksan.