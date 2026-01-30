Cerita Inspiratif AO PNM Mekaar Dampingi UMKM Sejak Usia Belia

jpnn.com, JAKARTA - Account Officer (AO) PNM Mekaar, Jeni Adilasari, menorehkan kisah inspiratif tentang perjuangan dan konsistensi dalam mendampingi pelaku usaha ultra mikro.

Sejak usia belia, Jeni telah terbiasa membantu orang tuanya berjualan nasi di Bojonegoro, Jawa Timur, sebelum akhirnya menapaki karier di PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Sejak duduk di bangku SMP, Jeni rutin bangun dini hari untuk membantu ibunya membungkus nasi yang dijual ke warung dan lingkungan sekolah.

Aktivitas tersebut membentuk karakter disiplin dan semangat kerja keras yang terus ia bawa hingga dewasa.

Jeni mulai mengenal program PNM Mekaar melalui ibunya yang aktif mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Dari kegiatan tersebut, dia melihat langsung bagaimana pendampingan usaha dan literasi keuangan membantu keluarganya meningkatkan kesejahteraan.

“Sejak itu saya punya tekad. Kalau ibu-ibu seperti ibu saya mau belajar dan berani bermimpi, saya ingin suatu hari bisa berdiri di samping mereka,” ujar Jeni.

Setelah lulus SMA, Jeni bergabung sebagai AO PNM Mekaar. Baginya, Mekaar bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga ruang pengabdian untuk membantu para perempuan prasejahtera mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarga.