Cerita Iqbaal Ramadhan Soal Kita Melawan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Keterlibatan Iqbaal Ramadhan dalam film Operasi Pesta Copet tidak hanya sebagai pemain maupun produser

Dia ternyata juga turut mengisi OST film yang diproduksi Imajinari dan disutradarai Edy Khemod tersebut.

Dalam film Operasi Pesta Copet, Iqbaal, yang dalam proyek musiknya juga kini lebih dikenal dengan nama BAALE, mengisi OST lewat lagu berjudul Kita Melawan Dunia.

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Lagu Kita Melawan Dunia secara khusus diciptakan Iqbaal untuk mengisi OST film Operasi Pesta Copet. Sebuah film yang bercerita tentang sekelompok anak muda yang, karena tekanan ekonomi, merencanakan aksi nekat: mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora.

Dalam menggarap lirik Kita Melawan Dunia, Iqbaal mengungkapkan turut dibantu oleh Andi Awwe Wijaya dari Podcast Seminggu, yang juga menjadi konsultan komedi film Operasi Pesta Copet.

"Lagu ini mencoba merangkum persahabatan keempat geng Operasi Pesta Copet di tengah kesulitan dan tuntutan hidup. Saat semua gagal, terkadang hanya ada persahabatan yang bisa menyelamatkan," ungkap Iqbaal Ramadhan.

Ini menjadi kali ketujuh Iqbaal mengisi original soundtrack untuk film, yang terakhir diakukan pada 2021.

Salah satu yang juga spesial dalam lagu Kita Melawan Dunia yakni materinya berasal dari demo lama BAALE.