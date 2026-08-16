Cerita Irish Bella Lebih Sensitif dan Sering Menangis Saat Hamil

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Irish Bella tengah hamil calon anak pertamanya dengan suaminya, Haldy Sabri. Saat ini, usia kandungan Irish Bella memasuki lima bulan.

Dia menceritakan bahwa saat usia kandungannya masih di trimester pertama, dirinya kerap merasa mual dan juga muntah-muntah.

Tak hanya itu, Irish Bella juga mengalami perubahan emosi di kehamilan ketiganya tersebut.

"Kalau trimester pertama sih ya biasa sih, kayak umumnya mual-mual, muntah-muntah, terus eh sedih, sedih terus. Pokoknya apa pun yang apa ya hal-hal kecil saja tuh nangis, nangis begitu," ujar Irish Bella di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Menurutnya, hal kecil saja bisa membuatnya merasa kesal dan menangis.

Tak jarang Haldy Sabri menjadi sasaran emosi dari perempuan 30 tahun itu. Irish Bella pun mengakui bahwa dirinya menjadi lebih sensitif.

"Ada, pokoknya hal-hal yang enggak penting saja, kayak ya begitu lho. Sibuk ngurusin yang lain terus akunya enggak diurusin, enggak telat balas atau apa tuh nangis begitu," tuturnya.

Sebagai suami, Haldy Sabri memilih tak membalas ketika sang istri sedang emosi.