Cerita Jefan Nathanio Bintangi Film Dukun Magang

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Dens Vision Multimedia menghadirkan film terbaru berjudul Dukun Magang.

Diproduseri Denny Januar dan Ki Semar RBS sebagai ide cerita atau pencetus, film Dukun Magang menghadirkan perpaduan horor-komedi khas Indonesia.

Film tersebut menceritakan tentang Raka (Jefan Nathanio), mahasiswa skeptis yang target hidupnya sederhana, yakni lulus skripsi.

Dia terpaksa pulang ke Desa Kalimati bersama Sekar (Hana Saraswati), mahasiswi cerdas pewaris tradisi keluarganya.

Satu kesalahan membuka pintu petaka, yakni Kuntilanak Hitam yang telah 12 tahun dikurung terlepas.

Untuk menebus kesalahan itu, Raka 'magang' pada dukun legendaris Mbah Djambrong (Adi Sudirja) dan harus belajar kilat dari topo patigeni, meracik kurungan ayam belang telon, hingga berburu tali pocong perawan sebuah perjalanan yang kocak, mencekam, sekaligus menguji nyali.

Di tangan 'Dukun Magang', benturan logika modern dan warisan ilmu tidak sekadar jadi bumbu, tetapi menjadi nyawa cerita.

Ki Semar RBS lantas mengungkapkan ide awal cerita film ini terlahir.