Cerita Kedekatan dengan Sapi Kurban Bernama Popeye, Irfan Hakim: Sudah Kayak Kucing

jpnn.com, BEKASI - Presenter Irfan Hakim membagikan kisah kedekatannya dengan sapi kurban bernama Popeye menjelang perayaan Iduladha di kediamannya di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Irfan mengatakan Popeye telah dirawat selama dua tahun sebelum akhirnya disembelih sebagai hewan kurban pada Idul Adha tahun ini di Bandung.

Menurut Irfan, Popeye bukan sekadar hewan ternak karena dirinya sudah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sapi tersebut.

“Popeye itu sudah kayak kucing. Manja banget,” kata Irfan Hakim, dikutip dari Antaranews, Jumat (29/5).

Ia mengaku hampir setiap hari menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan Popeye sepulang bekerja di tengah kesibukannya sebagai presenter.

“Kalau saya pulang kerja tuh saya selalu menyapa dia dahulu. Dia suka lari-lari ngikutin,” ujarnya.

Irfan mengatakan momen perpisahan dengan Popeye menjadi pengalaman emosional bagi dirinya dan keluarga karena sapi tersebut dianggap memahami situasi yang terjadi.

“Pas kemarin tuh dia benar-benar ngerti. Yang paling nyes itu ketika dia cium aku,” kata Irfan.