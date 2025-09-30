Cerita Kiai Sholeh yang Ditanya KPK soal Kasus Kuota Haji

jpnn.com - PASURUAN - Pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Sengonagung, Purwoasri, Pasuruan, Jawa Timur KH M. Sholeh Bahruddin mengaku sempat dimintai keterangan oleh pihak yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait aliran dana dugaan korupsi kuota haji.

Kiai Sholeh pun mengaku kesal terkena imbas dari perkara itu.

Dia mengungkap hal itu dalam sebuah ceramah yang viral di kalangan nahdiyin.

"Saya tidak menyebut namanya (tamu penyidik KPK). Penyidik bertanya 'Bapak bernama Sholeh?’. Saya jawab 'nama Sholeh banyak, Pak, tetapi kalau Sholeh Bahruddin, ya, saya di Purwoasri,” tuturnya.

Dialog berlanjut.

"Mau tanya kiai, menelusuri dana aliran haji,” ujar penyidik ke Kiai Sholeh.

“Maaf, Pak, saya bukan pengurus haji, dan saya bukan pengurus NU, (Anda) keliru alamat. Malinge ndik lor, kok goleki kidul (pencurinya berada di utara, Anda mencarinya di selatan),” kata Kiai Sholeh.

Kiai yang juga pembina yayasan Darut Taqwa, Sengonagung, Pasuruan itu angkat topi terhadap keseriusan KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi jual beli kuota tambahan haji 2023-2024.