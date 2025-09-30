menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Cerita Kiai Sholeh yang Ditanya KPK soal Kasus Kuota Haji

Cerita Kiai Sholeh yang Ditanya KPK soal Kasus Kuota Haji

Cerita Kiai Sholeh yang Ditanya KPK soal Kasus Kuota Haji
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PASURUAN - Pengasuh Pondok Pesantren Ngalah Sengonagung, Purwoasri, Pasuruan, Jawa Timur KH M. Sholeh Bahruddin mengaku sempat dimintai keterangan oleh pihak yang mengaku dari Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait aliran dana dugaan korupsi kuota haji.

Kiai Sholeh pun mengaku kesal terkena imbas dari perkara itu.

Dia mengungkap hal itu dalam sebuah ceramah yang viral di kalangan nahdiyin.

Baca Juga:

"Saya tidak menyebut namanya (tamu penyidik KPK). Penyidik bertanya 'Bapak bernama Sholeh?’. Saya jawab 'nama Sholeh banyak, Pak, tetapi kalau Sholeh Bahruddin, ya, saya di Purwoasri,” tuturnya.

Dialog berlanjut.

"Mau tanya kiai, menelusuri dana aliran haji,” ujar penyidik ke Kiai Sholeh.

Baca Juga:

“Maaf, Pak, saya bukan pengurus haji, dan saya bukan pengurus NU, (Anda) keliru alamat. Malinge ndik lor, kok goleki kidul (pencurinya berada di utara, Anda mencarinya di selatan),” kata Kiai Sholeh.

Kiai yang juga pembina yayasan Darut Taqwa, Sengonagung, Pasuruan itu angkat topi terhadap keseriusan KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi jual beli kuota tambahan haji 2023-2024.

Kiai Sholeh angkat topi terhadap keseriusan KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi jual beli kuota tambahan haji 2023-2024.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI