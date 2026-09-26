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Cerita Lucky Alpi Bangun Bisnis Online hingga Beromzet Puluhan Juta

Cerita Lucky Alpi Bangun Bisnis Online hingga Beromzet Puluhan Juta
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Lucky Alpi membuktikan pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dapat menjadi bekal untuk membangun usaha setelah kembali ke tanah air. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Lucky Alpi membuktikan pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dapat menjadi bekal untuk membangun usaha setelah kembali ke tanah air.

Perempuan asal Blitar, Jawa Timur, itu kini mengelola bisnis online yang menjual pakaian dan perabot rumah tangga.

Usaha tersebut telah dijalaninya selama satu dekade. Lucky mulai berjualan secara online pada 2016 ketika masih bekerja sebagai PMI di Taiwan. Saat itu, aktivitas jualan dilakukan di sela waktu istirahat.

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"Saya mulai dari jam istirahat. Waktu yang ada saya gunakan untuk menawarkan barang dan melayani pembeli," kata Lucky.

Menurut dia, berjualan dari Taiwan menjadi pengalaman penting dalam mengenal karakter pembeli dan mengelola pesanan. Aktivitas tersebut terus dilakukan selama sekitar enam tahun.

Pada 2022, Lucky memutuskan pulang ke Blitar. Dia kemudian kembali membangun usaha dari rumah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.

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"Saat pulang memang harus membangun lagi dari awal. Tapi pengalaman selama jualan di Taiwan sangat membantu," ujarnya.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2024, dia menambah produk perabot rumah tangga.

Lucky Alpi membuktikan pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dapat menjadi bekal untuk membangun usaha setelah kembali ke tanah air.

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