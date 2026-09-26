Cerita Lucky Alpi Bangun Bisnis Online hingga Beromzet Puluhan Juta
jpnn.com, JAKARTA - Lucky Alpi membuktikan pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dapat menjadi bekal untuk membangun usaha setelah kembali ke tanah air.
Perempuan asal Blitar, Jawa Timur, itu kini mengelola bisnis online yang menjual pakaian dan perabot rumah tangga.
Usaha tersebut telah dijalaninya selama satu dekade. Lucky mulai berjualan secara online pada 2016 ketika masih bekerja sebagai PMI di Taiwan. Saat itu, aktivitas jualan dilakukan di sela waktu istirahat.
"Saya mulai dari jam istirahat. Waktu yang ada saya gunakan untuk menawarkan barang dan melayani pembeli," kata Lucky.
Menurut dia, berjualan dari Taiwan menjadi pengalaman penting dalam mengenal karakter pembeli dan mengelola pesanan. Aktivitas tersebut terus dilakukan selama sekitar enam tahun.
Pada 2022, Lucky memutuskan pulang ke Blitar. Dia kemudian kembali membangun usaha dari rumah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.
"Saat pulang memang harus membangun lagi dari awal. Tapi pengalaman selama jualan di Taiwan sangat membantu," ujarnya.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada 2024, dia menambah produk perabot rumah tangga.
Lucky Alpi membuktikan pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dapat menjadi bekal untuk membangun usaha setelah kembali ke tanah air.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sinergi SMV Kemenkeu Genjot Produksi dan Ekspor Kemiri NTB Tembus Pasar Global
- Rupiah Menguat Dipengaruhi Geopolitik AS-China
- Perkuat Infrastruktur Teknologi, Danantara Teken MoU dengan Thales
- Dari Bank Penilai Risiko Menjadi Arsitek Ekonomi Hijau Daerah
- Panen Padi di Giri Agung, Petani Kelola 15 Hektare Lahan lewat Program DMPA
- Tekan Pencurian Sawit, PalmCo Dorong TJSL & Sinergi Pengamanan