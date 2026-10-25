Cerita Mahalini Soal Pengalaman Buruk Alami Rambut Rontok

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Mahalini membagikan cerita mengenai kondisi rambutnya. Di balik penampilannya yang selalu tampil memukau dengan rambut indah, dia ternyata sempat mengalami masalah kerontokan parah hingga hampir mengalami kebotakan..

Momen tersebut diceritakan oleh istri Rizky Febian itu salam acara Mahabadai Hair Forecast Station di Taman Literasi, Blok M, Jakarta.

Menurutnya, perubahan hormon yang terjadi dari masa kehamilan hingga setelah melahirkan berdampak terhadap kondisi rambutnya.

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"Aku punya pengalaman enggak enak banget. Waktu itu rambut aku mungkin hampir botak kali ya di bagian beberapa part-nya, karena hormon juga saat itu. Aku kan hamil terus lahiran, perubahan hormonnya sangat berdampak sekali dengan pertumbuhan rambut," kata Mahalini di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Penyanyi berusia 26 tahun itu menilai mungkin tidak banyak orang yang mengetahui dirinya juga pernah mengalamai permasalahan pada rambutnya.

Namun, Mahalini mengaku juga sempat mengalami kerontokan yang disebabkan oleh perubahan hormon.

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"Dan waktu itu juga aku cukup terkejut karena dari dulu rambut panjang, tiba-tiba ada kebotakan dan segala macamnya," beber Mahalini.

"Jadi kan banyak orang yang enggak melihat permasalahan di balik orang-orang yang selalu melihat rambut aku selalu badai, begitu," sambungnya.