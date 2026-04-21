Cerita Mahasiswa UNISNU Biayai Kuliah dari Usaha Program ZCoffee

jpnn.com, JEPARA - Program ZCoffee Baznas mendorong kemandirian ekonomi mahasiswa melalui pendekatan kewirausahaan berbasis zakat.

Salah satu penerima manfaat, Muhammad Alfa Khoiruzzulfa, mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, kini mampu membiayai kuliah secara mandiri.

Mahasiswa yang akrab disapa Alpeng tersebut menjalankan usaha sebagai barista ZCoffee di lingkungan kampusnya.

Usaha itu menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus biaya pendidikan.

Dari aktivitas berjualan, Alpeng mencatat omzet harian rata-rata berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp500 ribu.

Penjualan tersebut diperoleh dari operasional booth minuman yang ia kelola secara mandiri.

Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, menyampaikan bahwa program ZCoffee merupakan bagian dari upaya pemberdayaan mustahik, termasuk mahasiswa, melalui pengelolaan zakat yang produktif.

"Ini menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, mahasiswa juga mampu menjadi pelaku usaha yang tangguh,” ujar Subhan dalam keterangannya, Selasa (21/4).