Cerita Manggala Agni Padamkan Karhutla, Berjibaku Cegah Api ke Pemukiman Warga

jpnn.com, JAKARTA - Manggala Agni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus bekerja maksimal melakukan pemadaman kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar api tak mendekati permukiman warga.

Kepala Balai Pengendalian Karhutla Wilayah Kalimantan Yudo Shekti Mutiko menyebut penanggulangan dilakukan meski petugas baru selesai memadamkan api.

Yudo mengatakan Manggala Agni tidak bisa diam ketika menerima aduan masyarakat yang khawatir api mendekati permukiman.

“Kadang-kadang, kan, sudah pulang dipanggil juga, apalagi kalau kebakaran itu sudah dekat-dekat pemukiman, kami dimintai bantuan, enggak mungkin kami diam saja,” ujar Yudo, kepada wartawan seperti dikutip Senin (12/10).

Yudo menceritakan satu kejadian ketika petugas baru selesai melakukan pemadaman pada malam hari.

Setelah pulang dan hendak beristirahat, kata dia, warga kembali meminta bantuan yang membuat petugas turun lagi serta melakukan pemadaman hingga subuh.

“Mereka pergi, enggak jadi istirahat, pergi padam sampai jam 01.00 malam. Terus tahu-tahu ada yang datang lagi minta bantuan lagi, jadi mereka enggak jadi pulang lagi, padam lagi sampai jam 05.00 subuh, baru pulang,” katanya.

Catatan pemadaman Manggala Agni di Kota Palangka Raya pada 8-9 Oktober 2026 menunjukkan petugas melakukan penanganan di sejumlah lokasi.