Cerita Marshel Widianto soal Kondisi Kesehatannya, Susah Napas Gegara Sinus

jpnn.com, JAKARTA - Komika Marshel Widianto menceritakan soal kondisi kesehatannya beberapa waktu lalu.

Kabar itu sempat dibagikan oleh komika 29 tahun tersebut melalui akunnya di Instagram.

Dalam wawancara di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Marshel Widianto mengungkapkan mengenai sakit yang dideritanya kala itu.

Dia menyebut mengalami GERD, amandel, dan juga sinus di waktu yang bersamaan. Akibat, dia pun harus dilarikan ke rumah sakit.

"Ketika kemarin GERD-ku tuh naik, dan si asam lambung itu enggak bisa keluar gara-gara ketutup amandel, karena amandelnya sudah benar-benar hampir rapat begitu. Sama susah napas gara-gara sinusnya," ujar Marshel Widianto kepada awak media, Senin (30/3).

"Jadi, akhirnya momennya adalah waktu itu gue lagi di mobil, terus lagi sama istri gue, terus akhirnya kambuh tuh si GERD-nya. Terus sampai enggak bisa, bingung mau napas lewat mana, lewat mulut enggak bisa, lewat hidung juga enggak bisa," sambungnya.

Akibat kondisinya tersebut, dia lantas dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi sinus serta amandel.

"Langsung operasi sinus, langsung operasi amandel, dan itu benar-benar sakit banget," kata Marshel.