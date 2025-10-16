menu
Cerita Ning Lia Saat Berjumpa Guru Honorer Pak Ribut, Singgung Ketua DPD RI Sultan Najamudin

Senator Jawa Timur Dr. Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Lia Istifhama berbagi cerita ketika berjumpa seorang guru honorer seusai menghadiri Upacara Puncak Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80 tahun 2025.

Senator Jawa Timur Dr. Lia Istifhama alias Ning Lia berbagi cerita ketika berjumpa seorang guru honorer Pak Ribut Santoso seusai menghadiri Upacara Puncak Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80 tahun 2025. Foto: Source for JPNN

Ning Lia sapaan sakrabnya mengaku awalnya serius berdiskusi tentang minimnya minat guru, namun obrolan kemudian mengalir dengan selingan canda gurau.

Menurut Ning Lia, Pak Ribut Santoso adalah seorang guru honorer Sekolah Dasar (SD) di Lumajang, Jawa Timur itu sempat menyinggung nama Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Ada Apa?

“Ning Lia, Anggota DPD RI, ya?,” ujar Pak Ribut, dalam penggalan video tersebut.

“Iya,” jawab Ning Lia dengan ceria seperti dilansir dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

“Saya pernah kenal Ketua DPD RI, Pak Sultan Najamudin,” ujar Pak Ribut yang dijawab “Oooh” oleh Ning Lia.

