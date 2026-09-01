Cerita Nita Vior Nikmati Peran Sebagai Ibu: Didukung Keluarga hingga Setia Beri ASI Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Nita Vior mengungkapkan kebahagiaannya menjadi seorang ibu.

Dia mengaku bahwa memiliki buah hati dan menjadi seorang ibu merupakan keinginannya sejak lama.

"Senang banget karena jadi mami itu keinginan aku dari dulu, waktu masih gadis pengen punya anak begitu. Jadi pas beneran punya anak, aku happy banget, kan," ujar Nita Vior di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Kebahagiaan tersebut kian lengkap berkat dukungan penuh dari sang suami, Vincent, serta kedua belah pihak keluarga yang turut siaga membantu dalam mengurus si kecil.Baginya, kehadiran orang tua, mertua, dan sang suami berdampak positif terhadap mentalnya.

"Di-handle bertiga, terus ada mama-papaku, ada mama mertuaku, jadi sangat happy bisa dibantuin, biar mentalnya enggak stres," ucap Vior.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya dan sang suami kompak dalam mengurus putri kecil mereka.

Mulai dari berbagi tugas sederhana seperti menyiapkan keperluan mandi hingga bergantian menenangkan sang buah hati saat menangis, semuanya dilakukan secara bersama-sama.

"Kami teamwork, teamwork. Jadi misal dia lagi makan, terus kami siapin air buat mandi, kami pegangin dulu. Terus kalau nangis ya kami gantian begitu," kata Vior.