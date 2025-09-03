Cerita Noel soal 4 Ponsel yang Ditemukan KPK di Plafon, Hmmm
jpnn.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel angkat bicara soal empat ponsel yang ditemukan penyidik KPK di plafon rumahnya.
Empat telepon seluler (ponsel) di plafon rumah itu sebelumnya ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah Noel di Pancoran, Jakarta, Selasa (26/8).
Nah, menurut Noel, empat ponsel tersebut merupakan milik pembantunya.
"Itu handphone (ponsel, red.) pembantu saya," kata Noel setelah diperiksa KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Immanuel Ebenezer yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dia kembali membantah saat dikonfirmasi ulang oleh para jurnalis yang menunggunya terkait ponsel tersebut.
"Bukan, bukan (punya saya, red)," jawabnya.
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer bilang begini soal 4 ponsel yang ditemukan penyidik KPK di plafon rumahnya. Anda percaya?
