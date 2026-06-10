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Cerita Ole Romeny soal Golnya pada Laga Timnas Indonesia Vs Mozambik

Cerita Ole Romeny soal Golnya pada Laga Timnas Indonesia Vs Mozambik
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Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny berhadapan dengan kiper Mozambik dalam laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Striker Timnas Indonesia Ole Romeny membuka rahasia di balik golnya ke gawang Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6) malam WIB.

Ole mengatakan dia merasa di rumah sendiri.

"Saya merasa seperti berada di rumah sendiri di sini. Saya merasa nyaman di stadion ini dan bersama orang-orang di sekitar saya," kata Ole.

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Koleksi golnya untuk tim Garuda pun menjadi enam gol.

Pemain Oxford United itu mengemasnya dalam sepuluh penampilan bersama timnas Indonesia sejak debut Maret tahun lalu. 

Lima dari keenam gol itu dia cetak di kandang sendiri, di SUGBK yang bisa menampung penonton sampai 70 ribu itu.

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Kelima gol Ole itu dicetak saat melawan Bahrain (1-0) dan China (1-0) pada babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, lalu Saint Kitts dan Nevis (4-0) dalam FIFA Series 2026, dan terakhir menghadapi Oman (3-0) dan Mozambik (1-0) dalam FIFA Match Day bulan ini.

Satu-satunya gol yang ia cetak di luar SUGBK adalah saat Indonesia dikalahkan Australia 1-5 di Sydney, yang juga debutnya untuk tim Garuda.

Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny mengaku ada kenikmatan saat berada di SUGBK. Oh, ya?

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