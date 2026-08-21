Cerita Panjang di Balik Renyahnya Ayam Krispy McDonalds
jpnn.com, JAKARTA - Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik gigitan pertama Ayam Krispy McDonald's yang selalu konsisten renyah di luar, tapi tetap juicy di dalam?
Bagi sebagian besar dari kita, menu andalan ini mungkin sekadar teman santap yang nikmat.
Namun, di balik setiap potongannya tersimpan cerita panjang tentang standar ketat yang diracik dari hulu ke hilir.
Memasuki usia 35 tahun perjalanan McDonald’s Indonesia, konsistensi rasa tersebut bukan buah dari kebetulan, melainkan hasil kolaborasi erat dengan peternak lokal dan talenta dalam negeri.
Dari Peternakan Lokal hingga Rantai Dingin yang Ketat
Komitmen "Lebih Krispy, Lebih Juicy, Lebih Tasty" dimulai jauh sebelum ayam masuk ke dalam penggorengan.
McDonald’s Indonesia sepenuhnya mengandalkan 100% ayam segar—bukan ayam frozen—yang dipasok setiap hari langsung dari peternak lokal.
Prosesnya dikawal ketat oleh sistem quality assurance yang terintegrasi.
Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik gigitan pertama Ayam Krispy McD yang selalu konsisten renyah di luar, tapi tetap juicy di dalam?
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