Cerita Pengalaman Michelle Ziudith Soal Perawatan Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Michelle Ziudith membagikan pengalaman pribadinya setelah menjalani perawatan Invisalign.

Perempuan 31 tahun itu tadinya sempat menjalani perawatan serupa selama tiga tahun di tempat lain, tetapi sayangnya, dia belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

Dia pun merasakan perubahan signifikan pada susunan gigi serta keseimbangan gigitan yang sebelumnya menjadi keluhan utamanya, seusai memulai perawatannya di Dokgi Dental Clinic pada Mei 2025.

"Dulu aku sudah pernah Invisalign dan beberapa kali refinement, tapi hasilnya belum benar-benar sesuai dengan yang aku harapkan. Di Dokgi, rencana perawatannya dijelaskan sangat detail sejak awal, dan progresnya terasa signifikan mengikuti roadmap yang sudah direncanakan," ujar Michelle Ziudith dalam keterangannya.

Adapun persoalan yang dialami oleh pemain film Alas Roban itu berkaitan dengan ketidakseimbangan gigitan serta pergeseran posisi garis tengah gigi atau midline.

Kondisi itu tak hanya memengaruhi estetika saat tersenyum, tetapi juga dapat berdampak pada distribusi beban kunyah serta kenyamanan rahang dalam jangka panjang.

Perawatan Michelle Ziudith pun ditangani langsung oleh drg. Indriani Kusno. DipiClinDent (Orth), MSc Orth (UK), Invisalign Specialist di Dokgi Dental Clinic.

Menurut Indriani Kusno, teknologi aligner, khususnya Invisalign, memang canggih, tetapi keberhasilan perawatan tetap bergantung pada perencanaan digital dari dokter.