Cerita Pengelola Panti Werdha Damai soal Bantuan Dari Hashim Djojohadikusumo

jpnn.com, MANADO - Kepala Panti Werdha Yayasan Persaudaraan Kristen Damai (YPKD) Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara, Olva Sumual menceritakan proses bantuan yang disalurkan oleh Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut dia, adik kandung Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan kemanusiaan secara pribadi sebesar Rp250 juta alias tidak menggunakan dana negara.

Awalnya, Olva mengaku dihubungi langsung oleh Staf Hashim yang menanyakan mekanisme penyaluran bantuan pasca Panti Werdha Damai mengalami musibah kebakaran pada Minggu, 28 Desember 2025 yang sangat cepat oleh pak Hashim.

“Saya dihubungi seorang Staf Bapak Hashim. Beliau langsung menanyakan nomor rekening panti untuk mengirimkan bantuan, dan segera kami berikan,” kata Olva kepada wartawan Rabu (31/12/2025).

Menurut dia, bantuan yang diberikan Hashim tersebut rencana awalnya untuk membantu biaya pemakaman para lansia yang menjadi korban dalam musibah kebakaran. Tetapi, kata dia, Pemerintah Kota Manado atas instruksi Wali Kota Andrei Angouw telah menanggung seluruh biaya pemakaman, sehingga peruntukkan dana tersebut dialihkan.

Setelah berkoordinasi dengan pihak Hashim, lanjut Olva, disepakati bahwa dana Rp250 juta yang disumbangkan itu akan dialokasikan sepenuhnya untuk membantu pembangunan kembali gedung panti yang habis dilahap si jago merah.

“Kami sudah komunikasikan kepada Staf Bapak Hashim, dan beliau setuju dana tersebut digunakan untuk membantu pembangunan kembali panti dan yang sangat salut prosesnya begitu cepat dan seketika atau disaat saat genting dananya langsung disalurkan ke rekening yayasan saat itu juga atau kira kira beberapa menit kemudiaan ujarnya.

Selain itu, Olva mengungkapkan bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus. Penyerahan bantuan senilai Rp250 juta dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay. Kata dia, dana tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan Panti Werdha.