menu
JPNN.comJPNN.com
Cerita Penggawa Persib Bandung di Balik Keberhasilan Irak Tembus Piala Dunia 2026

Cerita Penggawa Persib Bandung di Balik Keberhasilan Irak Tembus Piala Dunia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Timnas Irak Frans Putros. Foto: Instagram Frans Putros.

jpnn.com - Penggawa Persib Bandung Frans Putros menjadi bagian sejarah keberhasilan Timnas Irak menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Irak memastikan tiket ke ajang bergengsi tersebut setelah mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga playoff antarkonfederasi di Monterrey, Meksiko, 1 April 2026 lalu.

Putros yang masuk dalam skuad Irak mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut.

Baca Juga:

Kemenangan Irak ditentukan lewat gol Al-Hamdani dan Aymen Hussein, sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 40 tahun sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1986.

"Ya, tentu sangat bangga dan senang. Sudah 40 tahun kami tidak lolos, terakhir kali 1986 di Meksiko."

"Jadi itu adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya, bagi seluruh tim, dan seluruh rakyat Irak," kata Putros di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

"Ini tentunya membanggakan juga untuk keluarga saya di rumah. Itu sangat spesial dan sesuatu yang akan saya ingat selamanya," lanjutnya.

Bek Persib tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat banyak dukungan dari Bobotoh menjelang laga penentuan tersebut.

Frans Putros bangga jadi bagian Timnas Irak yang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan Bobotoh membuat momen bersejarah itu semakin spesial baginya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

