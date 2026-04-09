Cerita Penggawa Persib Bandung di Balik Keberhasilan Irak Tembus Piala Dunia 2026

jpnn.com - Penggawa Persib Bandung Frans Putros menjadi bagian sejarah keberhasilan Timnas Irak menembus putaran final Piala Dunia 2026.

Irak memastikan tiket ke ajang bergengsi tersebut setelah mengalahkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga playoff antarkonfederasi di Monterrey, Meksiko, 1 April 2026 lalu.

Putros yang masuk dalam skuad Irak mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut.

Kemenangan Irak ditentukan lewat gol Al-Hamdani dan Aymen Hussein, sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 40 tahun sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1986.

"Ya, tentu sangat bangga dan senang. Sudah 40 tahun kami tidak lolos, terakhir kali 1986 di Meksiko."

"Jadi itu adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya, bagi seluruh tim, dan seluruh rakyat Irak," kata Putros di Bandung, Kamis (9/4/2026).

"Ini tentunya membanggakan juga untuk keluarga saya di rumah. Itu sangat spesial dan sesuatu yang akan saya ingat selamanya," lanjutnya.

Bek Persib tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat banyak dukungan dari Bobotoh menjelang laga penentuan tersebut.