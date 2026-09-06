Cerita Perjuangan Syahrini Memiliki Momongan, Sempat Dua Kali Keguguran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Syahrini menceritakan perjuangannya demi mendapatkan buah hatinya dengan sang suami, Reino Barack.

Melalui kanal YouTube The Princess Syahrini, dia menceritakan perjuangannya tersebut.

Mantan duet Anang Hermansyah itu mengakui, perjalanan menuju menjadi status ibu bukanlah hal yang mudah.

"Panjang banget perjalananku. It’s a long, long journey. Karena awal menikah itu setelah bulan madu tuh aku isi, tapi aku diizinkannya hanya berjumpa anakku dalam kandungan di usia 3 bulan. Jadi waktu itu aku langsung keguguran," ujar Syahrini melalui kanal YouTubenya, dikutip Sabtu (5/9).

Dia mengungkapkan bahwa dirinya dinyatakan hamil kembali ketika sedang berlibur di luar negeri.

Namun sayang, takdir berkata lain, momen yang seharusnya penuh kebahagiaan itu justru berubah menjadi duka mendalam saat dirinya mengalami pendarahan hebat.

Ketika itu baru diketahui bahwa sang penyanyi sedang hamil 1,5 bulan.

"Dibawalah aku lagi bleeding itu ke klinik dan ternyata anakku kembar dua. Itu sedihnya melebihi putus cinta, melebihi kehilangan apa pun. Tahu lah namanya ya," ucap Syahrini.