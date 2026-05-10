menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Cerita Perkembangan Andrew Raxy Neil, Erika Carlina: Lagi Aktif-aktifnya

Cerita Perkembangan Andrew Raxy Neil, Erika Carlina: Lagi Aktif-aktifnya

Cerita Perkembangan Andrew Raxy Neil, Erika Carlina: Lagi Aktif-aktifnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina menceritakan perkembangan putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil yang kini berusia 9 bulan.

Dia mengungkapkan bahwa putranya itu kian hari makin aktif dan lincah.

Tak hanya itu, ocehan dari buah hatinya tersebut juga kerap membuatnya gemas.

Baca Juga:

"Lagi aktif-aktifnya, lagi berdiri-berdiri mulu, lagi jalan mulu, terus lagi ngoceh ngoceh, 'mama mama mama mama', gemas banget," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Pemain serial Bunga di Tepi Jurang itu mengatakan sang putra kini sudah mulai belajar berdiri sendiri dan aktif 'mengoceh'.

Andrew, sapaannya, kata Erika, sudah mulai menanggapi obrolan orang-orang di sekitarnya.

Baca Juga:

"Sudah mulai ngobrolnya, dia sudah mulai ngoceh-ngoceh, udah mulai nanggepin obrolan kami, sudah bisa diajak bercanda, terus berdiri-berdiri, langkah-langkah kecilnya juga udah mulai-mulai aktif lah, sekarang jadi lebih aktif banget," tuturnya.

Baginya, anak sematawayangnya itu adalah anugerah sekaligus penghibur lelahnya setelah seharian beraktivitas.

Aktris Erika Carlina menceritakan perkembangan putra sematawayangnya, Andrew Raxy Neil yang kini berusia 9 bulan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI