Cerita Persalinan Anak Pertama Pasangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Al Ghazali menceritakan perjuangan Alyssa Daguise ketika melahirkan anak pertamanya.
Alyssa Daguise melahirkan anak perempuan pertamanya secara normal di Rumah Sakit JWCC, Jakarta Selatan pada Minggu (10/5).
Putrinya yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali itu lahir dengan berat badan 3,2 kilogram dan panjang 49 sentimeter.
Al Ghazali mengatakan memang sang istri yang meminta untuk melahirkan secara normal.
Dia pun bersyukur proses persalinan Alyssa Daguise berjalan dengan lancar.
"Ya, emang dia mintanya normal dan semua berjalan lancar," ujar Al Ghazali di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).
Dia mengatakan istrinya itu tak perlu melakukan induksi agar bisa segera menjalani proses persalinan.
Pria 28 tahun itu menuturkan bahwa proses persalinan Alyssa juga berjalan dengan mulus.
