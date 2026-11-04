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Cerita Perubahan dari Desa Binaan Pertamina di NTB-Jateng: Energi Bersih, Ekonomi Tumbuh

Cerita Perubahan dari Desa Binaan Pertamina di NTB-Jateng: Energi Bersih, Ekonomi Tumbuh
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Pertamina mendorong agar transisi energi berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Energi Berdikari. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Hutan yang kembali hijau dan listrik yang kini menerangi rumah-rumah menjadi awal perubahan bagi masyarakat di Desa Tumpak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Dusun Bondan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).

Bagi warga, energi bukan sekadar penerangan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Di Desa Tumpak, Burhanudin bersama masyarakat berhasil menghijaukan kembali kawasan hutan lindung yang sempat gundul pada 2018.

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Sekitar 30 ribu pohon kini tumbuh di kawasan tersebut.

Upaya pelestarian lingkungan ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Peternakan mulai berkembang, ekowisata menarik sekitar 800 wisatawan setiap tahun, dan produk turunan kelapa seperti cocopeat (serbuk sabut kelapa), virgin coconut oil (VCO), serta briket menjadi sumber penghasilan masyarakat.

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Berbagai kegiatan tersebut melibatkan 60 tenaga kerja dan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp60 juta per tahun.

Aktivitas produktif warga turut didukung panel surya berkapasitas 6,6 kWp.

Burhanudin dan Jamaludin menceritakan perubahan yang terjadi di desanya setelah mendapat sentuhan program Desa Energi Berdikari yang dikembangkan Pertamina

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