Cerita Perubahan dari Desa Binaan Pertamina di NTB-Jateng: Energi Bersih, Ekonomi Tumbuh
jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Hutan yang kembali hijau dan listrik yang kini menerangi rumah-rumah menjadi awal perubahan bagi masyarakat di Desa Tumpak, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Dusun Bondan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).
Bagi warga, energi bukan sekadar penerangan, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Di Desa Tumpak, Burhanudin bersama masyarakat berhasil menghijaukan kembali kawasan hutan lindung yang sempat gundul pada 2018.
Sekitar 30 ribu pohon kini tumbuh di kawasan tersebut.
Upaya pelestarian lingkungan ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
Peternakan mulai berkembang, ekowisata menarik sekitar 800 wisatawan setiap tahun, dan produk turunan kelapa seperti cocopeat (serbuk sabut kelapa), virgin coconut oil (VCO), serta briket menjadi sumber penghasilan masyarakat.
Berbagai kegiatan tersebut melibatkan 60 tenaga kerja dan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp60 juta per tahun.
Aktivitas produktif warga turut didukung panel surya berkapasitas 6,6 kWp.
Burhanudin dan Jamaludin menceritakan perubahan yang terjadi di desanya setelah mendapat sentuhan program Desa Energi Berdikari yang dikembangkan Pertamina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina-Toyota Memperkuat Kolaborasi Mendukung Ketahanan Energi Nasional
- Pertamina Hulu Energi Catat Produksi Migas Capai 945 Ribu Barel Setara Minyak per Hari
- Perluas Akses Pasar, Pertamina Boyong 5 UMKM Lokal di ASCOPE 2026
- Perluas Akses Pasar Produk Lokal, Katalog Digital PFpreneur Diluncurkan
- Siap Ikuti Bootcamp, 60 Entrepreneur Muda Bersaing Ketat Menjadi Juara Pertamuda 2026
- Pertamina Boyong 5 UMKM Lokal ke ASCOPE 2026, Bidik Peluang Pasar Global