Cerita Perubahan di RT 19 Bagendung Cilegon: Membangun Budaya Pilah Sampah dari Rumah
jpnn.com, CILEGON - Seperti banyak kota lain di Indonesia, Cilegon tengah bergulat dengan tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks.
Sistem yang selama ini berjalan cenderung konvensional dengan mengandalkan transporter untuk mengangkut sampah tercampur ke TPA Sampah Bagendung tanpa proses pemilahan di hulu.
Tak sedikit warga beranggapan pengelolaan sampah urusan pemerintah semata, bukan tanggung jawab kolektif.
Di sisi lain, volume sampah terus bertambah.
Pemilahan nyaris tak dilakukan, padahal potensi pengolahan dan daur ulang dari rumah tangga sangat besar.
Minimnya edukasi, fasilitas, serta regulasi lokal semakin memperparah keadaan.
Situasi ini tidak hanya membebani TPA Sampah, tetapi juga mempersempit peluang ekonomi dari sampah yang seharusnya bisa dimanfaatkan.
Di tengah tantangan tersebut, hadir Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) yang mendorong perubahan sistemik pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Kisah RT 19 RW 09 Kelurahan Bagendung Cilegon menjadi bukti pengelolaan sampah tak selalu harus dimulai dari kebijakan besar atau investasi mahal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jamaludin Malik DPR Minta Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sampah dan Sistem Peringatan Banjir Nasional
- Atasi Masalah Sampah di Bali, BRI Peduli Beri Pelatihan Diversifikasi Produk
- Dorong Perubahan Lingkungan, ISWMP Ajak Warga Bandung Barat Memilah Sampah dari Rumah
- Waka MPR Dorong Tata Kelola Sampah Segera Diperbaiki, Cegah Banjir Berulang di Bali
- Lewat MESATUA BALI, PLN Indonesia Power Hadirkan Inovasi Pengelolaan Limbah Sampah
- PLN Indonesia Power Luncurkan Program Inovasi GAJAH MUNGKUR