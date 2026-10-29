Cerita Petani Uma Palak Lestari Menarik Perhatian Delegasi ASCOPE, Ada tentang SIUMA
jpnn.com, DENPASAR - Bagi para petani di kawasan Subak Sembung, Denpasar Utara, Bali, ketersediaan air pada musim kemarau menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian.
Pemanfaatan energi surya dan mikrohidro kini menghadirkan solusi bagi petani untuk mengoptimalkan pengairan sawah sekaligus menekan biaya operasional pertanian.
Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari Wayan Sukadana mengungkapkan sebelum ada Sistem Suplai Energi Manajemen Irigasi Uma Palak (SIUMA), warga di daerah tersebut sering mengalami keterbatasan pasokan air untuk mengairi sawah, terutama saat musim kemarau.
"Sekarang, dengan adanya teknologi sensor kelembaban tanah yang didukung listrik dari mikrohidro, kami dapat mengetahui lahan mana yang membutuhkan air dan mana yang sudah cukup. Dengan begitu, penggunaan air menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak terbuang sia-sia,” ungkap Wayan Sukadana.
Melalui SIUMA yang mengintegrasikan teknologi kincir air atau mikrohidro dengan panel surya, air sungai dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pengairan lahan pertanian.
Sistem ini juga menyediakan pasokan energi bagi kegiatan usaha tani dan penerangan di kawasan persawahan seluas 10,26 hektare.
Manfaat tersebut turut dirasakan Wayan bersama I Made Darayasa (62), Pekaseh atau Ketua Subak Sembung.
Kehadiran teknologi berbasis energi terbarukan membantu para petani mengatasi pasokan air sekaligus mengurangi tingginya biaya operasional pertanian.
model pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di Uma Palak Lestari mendapatkan respons positif dari para delegasi ASCOPE
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