Cerita Peter Surya Wijaya soal Film Ghosthing Hingga Puji Akting Yasamin Jasem
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Eksekutif produser Peter Surya Wijaya mengungkapkan alasannya tertarik mengembangkan film Ghosthing.
Melalui Imperial Pictures, Peter terlibat dalam pengembangan film yang mempertemukan Baskara Mahendra sebagai Alfian, seorang perias jenazah, dengan Yasamin Jasem sebagai Maya, arwah seorang influencer yang kematiannya menyimpan misteri.
Ketertarikan Peter untuk mengembangkan film Ghosthing bermula dari keunikan premis cerita yang diusungnya.
Perpaduan genre horor dan komedi dinilai mampu memberikan pengalaman sinematik yang berbeda bagi penonton.
"Waktu saya lihat Ghosthing, itu sangat menarik dari arwahnya, dari ceritanya sangat mampu membawa lucu. Jadi, kami dengan tim kreatif dan produser yang lain ikut mengembangkan film ini," ujar Peter Surya Wijaya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Dia mengaku selama ini juga terlibat dalam produksi film drama dan horor.
Namun, menurutnya, penggarapan Ghosthing menjadi sarana baginya untuk terus belajar meracik film komedi yang berkualitas.
Dia ingin menghadirkan tontonan yang dapat membuat penonton bisa tertawa dan menikmatinya secara lebih santai.
Eksekutif produser Peter Surya Wijaya mengungkapkan alasannya tertarik mengembangkan film Ghosthing.
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