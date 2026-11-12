Cerita Prabowo Minta Pramono Bersihkan Iklan di Bundaran HI, Ternyata..

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya saat meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membersihkan iklan yang terpasang di seputaran kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Prabowo mengaku malu setelah mengetahui bahwa iklan-iklan yang sempat mengganggu perhatiannya tersebut ternyata dipasang oleh kader Partai Gerindra.

Cerita itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11) malam.

Mulanya, Prabowo mengaku beberapa hari terakhir memperhatikan banyaknya iklan yang terpasang di kawasan Bundaran HI.

Dia kemudian menghubungi Pramono untuk meminta agar iklan-iklan tersebut dibersihkan.

“Saya beberapa hari ini terganggu di Bundaran HI, kok sekarang Bundaran HI banyak iklan-iklan. Wah, saya pikir ini Pramono enggak beres ini, saya kirim pesan ke Gubernur Pramono,” ujar Prabowo.

“Pak Gubernur, tolong iklan-iklan di Bundaran HI itu, Pak, dibersihkan,” kata Prabowo menirukan pesannya kepada Pramono.

Namun, jawaban Pramono justru membuat Prabowo terkejut. Iklan yang dipermasalahkannya itu ternyata dipasang oleh kader partainya sendiri.