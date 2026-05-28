Cerita Ria Ricis Soal Rencana Pindah Ke Rumah Baru

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligs YouTuber Ria Ricis menceritakan soal rencana kepindahannya ke rumah barunya yang telah selesai dibangun.

Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, dia pun memanfaatkan momen itu untuk berkurban di lingkungan kediaman lamanya.

Hal itu sebagai bentuk salam perpisahan sebelum nantinya bakal pindsh ke rumah baru.

Ria Ricis mengatakan rumah lama yang berada di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan itu merupakan tempat tinggal sang ibunda.

Kini bersama putri sematawayangnya, Moana, dia bakal pindah ke rumah baru mereka.

"Sebenarnya karena sekalian perpisahan sih. Karena kan kami kalau diberi umur yang panjang, kalau diberikan rezeki yang cukup, kan penginnya pindah ke rumah ini. Karena kan ini rumahnya Moana juga," ujar Ria Ricis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

"Kalau di Kebagusan kan masih numpang sama Ibuku. Jadi, penginnya sekalian perpisahan, makanya kami pilih berkurban kembali ke Kebagusan di rumah lama," sambungnya.

Pembangunan rumah baru Ria Ricis itu memakan waktu yang tak sebentar.