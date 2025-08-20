Cerita Saat Masa SMA, Raffi Ahmad Pernah Naik Mikrolet ke Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara kondang Raffi Ahmad mengenang masa-masa saat duduk di bangku SMA.

Pria 38 tahun itu mengaku pernah menumpangi mikrolet untuk berangkat sekolah.

Saat itu, dia duduk di kelas 1 SMAN 3 Jakarta. Suami Nagita Slavina tersebut tinggal di sebuah rumah indekos yang cukup jauh dari lokasinya bersekolah.

Akibat lokasi indekos yang jauh pula menyebabkan Raffi Ahmad kerap terlambat ke sekolah.

"Saya terlambat banget soalnya naik mikrolet, naik bus," ujar Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Walaupun kerap terlambat masuk sekolah, tetapi ayah tiga anak itu cukup unggul dalam hal akademis.

Raffi Ahmad mengaku dirinya sempat berada di kelas unggulan saat duduk di kelas 1 SMA itu.

"Waktu itu nyari kos-kosan di depan sini, ngekos tiga bulan disini, enggak pernah terlambat, pindah, agak jauhan sedikit, terlambat terus. Jadi, di gerbang enggak boleh masuk, waktu itu sih masuk kelas unggulan, 10 B," tuturnya.