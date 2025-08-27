Cerita Sang Ayah Soal Suporter Indonesia Bikin Miliano Jonathans Penasaran

jpnn.com, JAKARTA - Striker FC Utrecht FC Miliano Jonathans tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Dia bercerita, sempat merinding saat mendapatkan petuah dari sang ayah soal atmosfer suporter Indonesia.

"Saya telah membuat keputusan internasional untuk bermain bagi Indonesia. Saya tak sabar untuk memulainya,” ujar Miliano, dikutip dari laman resmi klub.

Baca Juga: Tambahan 2 Pemain Naturalisasi Bikin Persaingan Lini Depan Timnas Makin Ketat

Keputusan Miliano juga tak lepas dari cerita ayahnya yang pernah menyaksikan langsung atmosfer sepak bola Indonesia. Saat itu, lanjut dia, sang ayah sempat saya menonton pertandingan di Indonesia beberapa Waktu lalu. Saat kembali ke Belanda, ada kisah yang sangat antusias.

"Katanya sepak bola di sana sangat meriah, dan tidak bisa dibandingkan dengan Belanda. Jadi, saya sangat penasaran seperti apa nanti,” jelas Miliano.

Mantan penggawa klub Belanda lainnya, Vitesse Arnhem, pun mengaku tak sabar merasakan dukungan puluhan ribu suporter Garuda di stadion. Bukan itu saja, Miliano ternyata sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.

"Saya juga sudah menghubunginya (Patrick Kluivert, red). Kami sempat menelepon dan membahas gaya bermain serta hal-hal seperti itu. Saya sangat menantikannya dan tidak sabar," tegasnya.

Meski sudah gatal ingin merumput bersama Timnas Indonesia, bukan berarti dia bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya, persaingan di lini depan Garuda cukup ketat.