JPNN.com » Entertainment » Seleb » Cerita Sule Kebobolan Rp 50 juta Gegara Gim Roblox

Cerita Sule Kebobolan Rp 50 juta Gegara Gim Roblox

Cerita Sule Kebobolan Rp 50 juta Gegara Gim Roblox
Sule, komedian sekaligus penyanyi. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengaku pernah kebobolan hingga puluhan juta rupiah gegara tindakan putranya, Rizwan Fadilah.

Sule menjelaskan tagihan kartu kreditnya membengkak hingga Rp 50 juta lantaran putranya melakukan transaksi dalam permainan daring Roblox.

Informasi tersebut diungkapkan Sule saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi.

"Awalnya saya kaget juga dapat notifikasi. Tagihannya langsung gede, Rp 50 juta. Tidak dicicil, langsung," kata Sule, dikutip Jumat (8/8).

Semula, komedian senior tersebut menduga tagihan kartu kreditnya berasal dari transaksi dua anak tertuanya, Rizky Febian dan Putri Delina.

Mengingat, kartu kreditnya selama ini memang terhubung dengan kedua anaknya tertuanya tersebut.

"Saya pikir Putri atau enggak Iki," tuturnya.

Namun, setelah ditelusuri, tagihan puluhan juta itu justru diketahui berasal dari transaksi anak ketiganya, Rizwan.

