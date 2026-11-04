Cerita Tiwi Operasi di Korea Selatan, Dari Hidung hingga Mini Facelift

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tiwi T2 membagikan pengalamannya saat menjalani serangkaian operasi plastik di Korea Selatan.

Perempuan 40 tahun itu mengungkapkan, ada lima tindakan operasi yang dilakukannya.

Adapun serangkaian operasi itu dilakukan sekaligus dalam satu hari.

"Kemarin ini aku sempat menjalankan lima surgery. Itu ada di hidung (rhinoplasty), terus dagu untuk contouring wajah dan mini facelift juga. Terus ada reposition under eye, sama breast surgery juga," ujar Tiwi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

Semula, tindakan itu direncanakan dalam beberapa sesi, tetapi tim dokter di Korea menyarankan agar dilakukan sekaligus dalam satu hari.

Menurutnya, hal itu justru membuatnya lebih tenang karena proses pemulihan bisa dilakukan bersamaan.

Tiwi lantas menjelaskan mengenai masa pemuliham pasca-operasi yang dijalaninya.

Dia mengaku harus beradaptasi dengan posisi tidur hingga latihan menggerakkan otot wajah.