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Cerita Unik Teuku Rifnu Wikana, Pernah Dicurigai Ikut Pesugihan Kandang Bubrah Gegara Ini

Cerita Unik Teuku Rifnu Wikana, Pernah Dicurigai Ikut Pesugihan Kandang Bubrah Gegara Ini
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Konferensi pers film Di Ambang Kematian 2, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Teuku Rifnu Wikana menceritakan pengalaman unik yang membuatnya pernah dikaitkan dengan pesugihan Kandang Bubrah.

Dugaan tersebut muncul gegara proses renovasi rumahnya sempat berhenti selama bertahun-tahun dan tak kunjung selesai.

Teuku Rifnu Wikana mengatakan, renovasi rumahnya sempat mandek karena terkendala biaya.

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Selama kurang lebih tiga tahun, bagian rumahnya bahkan hanya berupa dak tanpa mengalami perkembangan.

"Rumah saya itu mandek karena uang itu kurang, ada sekitar tiga tahun cuma dak doang, enggak nambah-nambah," ujar Teuku Rifnu Wikana di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Dia bahkan sempat digoda terkait 'Kandang Bubrah' gegara hal tersebut.

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"Jadi orang bilang, 'Wah, lu lagi Kandang Bubrah ya?', begitu," kata pria 46 tahun tersebut.

Sebagai informasi, Kandang Bubrah berkaitan dengan mitos pesugihan yang menjadi bagian cerita dari film Di Ambang Kematian.

Aktor Teuku Rifnu Wikana menceritakan pengalaman uniknya yang membuatnya pernah dikaitkan dengan pesugihan Kandang Bubrah.

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