Cerita Yoriko Angeline Jadi Istri Muda di Film Pirunduk

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Yoriko Angeline berperan sebagai istri muda bernama Ranti dalam film 'Pirunduk'.

Dia mengatakan karakter Ranti yang diperankannya digambarkan sebagai sosok perempuan tangguh yang berjuang demi menyambung hidup keluarganya, termasuk menghidupi sang adik bernama Dek Mamat.

Di tengah perjuangan hidup tersebut, takdir mempertemukannya dengan Badarudin, pria yang ternyata telah memiliki istri bernama Siti.

"Dia juga sosok yang apa ya? Bisa dibilang pekerja keras. Sosok yang kuatlah, begitu. Dan akhirnya bertemu dengan Badarudin yang ternyata sudah menikah dengan Siti," ujar Yoriko Angeline di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Mendalami peran sebagai seorang istri muda menjadi tantangan tersendiri bagi aktris kelahiran Banjarmasin tersebut.

Namun, Yoriko Angeline bersyukur memiliki lawan main yang luar biasa dan asik diajak berdiskusi.

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Di samping perannya yang menantang, dia mengaku merasa senang bisa membintangi film tersebut, terlebih cerita yang diangkat juga berasal dari kampung halamannya.

"Mendalami peran ya? Jujur agak sulit, tapi kebetulan alhamdulillah ketemu dengan partner-partner kerja yang luar biasa, diskusinya juga enak. Apalagi di sini kan aku sebagai istri muda pamit ya kepada istri tua gitu, dan takut. Takut. Takut, tapi seru, menyenangkan karena juga ini sesuatu yang berbeda ya, gitu. Apalagi ceritanya juga berasal dari kampung halaman aku, Banjarmasin," tutur Yoriko Angeline.